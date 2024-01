Schock-Nachricht bei Hochdorf Holding!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Kursbewegungen über die Zeit werden in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI für Hochdorf auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 53,85 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie neutral eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 68,63 Punkten im neutralen Bereich. Somit wird Hochdorf insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Hochdorf auf 20,32 CHF, während die Aktie selbst bei 15,3 CHF liegt. Dies führt zu einer Distanz von -24,7 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 17,37 CHF, was einen Abstand von -11,92 Prozent zur Aktie bedeutet. Insgesamt erhält Hochdorf daher die Bewertung "Schlecht" in der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Hochdorf derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hochdorf mit einem Wert von 20,38 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung der Aktie als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.