Schock-Nachricht bei Henderson InvestmentADR!

Die Henderson Investment wird derzeit mit einem Kurs von 0,139 HKD gehandelt, was einem Rückgang von 13,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -39,57 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Henderson Investment. Daher wird das Sentiment und der Buzz für das Unternehmen als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76,47 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Somit wird die Aktie für den RSI7 als "Schlecht" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Henderson Investment weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 144,48, was bedeutet, dass die Börse 144,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Henderson Investment zahlt. Dies ist 255 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.