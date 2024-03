Schock-Nachricht bei Havilah Resources!

Die Havilah-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,23 AUD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,15 AUD, was einem Unterschied von -34,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,16 AUD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-6,25 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 53,85, was auf Neutralität hindeutet. Selbst bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 52 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die RSI somit als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Havilah-Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Reduktion der Kommunikationsfrequenz deutet auf eine negative Entwicklung hin. Insbesondere in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich jedoch die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Havilah-Aktie als "Gut" angemessen bewertet.