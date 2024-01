Schock-Nachricht bei Harbin Electric!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Harbin Electric Thema in den sozialen Medien, aber es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die Diskussionen über das Unternehmen waren weder besonders positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht besonders hoch oder niedrig, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 2,82 HKD für die Harbin Electric-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt mit 2 HKD deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 2,18 HKD eine Abweichung, die zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Harbin Electric-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Harbin Electric derzeit eine Dividendenrendite von 0,29 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 %. Mit einer Differenz von 6,05 Prozentpunkten ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.