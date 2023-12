Schock-Nachricht bei Hangzhou Tigermed Consulting!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Tigermed ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tigermed aktuell bei 74,36 CNY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 51,89 CNY liegt. Dies entspricht einer Distanz von -30,22 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 61,75 CNY, was einer Distanz von -15,97 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors lässt sich feststellen, dass die Aktivität rund um Tigermed im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Tigermed im letzten Jahr eine Rendite von -41,46 Prozent erzielt, was 38,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt Tigermed aktuell 41,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.