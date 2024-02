Schock-Nachricht bei Halliburton!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Halliburton beträgt das aktuelle KGV 11. Im Vergleich haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 27. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Halliburton daher derzeit unterbewertet, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Halliburton ausgesprochen haben, geben insgesamt eine positive Bewertung ab, da 7 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Im vergangenen Monat ergab sich ebenfalls ein positives Bild mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Halliburton liegt bei 47 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 33,11 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat Halliburton in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -17,71 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 28,22 Prozent, wobei Halliburton mit 45,92 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Halliburton zeigen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Halliburton in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".