Schock-Nachricht bei Haichang Ocean Park!

Die Dividende von Haichang Ocean Park zeigt aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -6,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Haichang Ocean Park als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend eines Wertpapiers betrachtet. Betrachtet man den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, so beträgt dieser für die Haichang Ocean Park-Aktie aktuell 1,12 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,69 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -38,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,9 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,69 HKD, was eine Abweichung von -23,33 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Haichang Ocean Park daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Haichang Ocean Park-Aktie zeigt einen Wert von 70 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Haichang Ocean Park.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Haichang Ocean Park neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers für Haichang Ocean Park.