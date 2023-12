Schock-Nachricht bei Guangshen Railway!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Aktie von Guangshen Railway hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,99 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -14,05 Prozent vom aktuellen Kurs von 2,57 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 2,65 CNH liegt, ergibt sich eine Abweichung von -3,02 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guangshen Railway-Aktie weist einen Wert von 71 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 50,67 keine überkauften oder überverkauften Signale und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Guangshen Railway.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Langzeitkommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings haben Messungen auch 4 Schlecht-Signale ergeben, wodurch eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Gut" generiert wird.