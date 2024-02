Schock-Nachricht bei Guangdong Haid!

Weitere Suchergebnisse zu "Chart Industries Inc.":

Die Anlegerstimmung bezüglich der Guangdong Haid-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während es keine negativen Diskussionen gab. An weiteren acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Daher erhält Guangdong Haid von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Guangdong Haid zeigte die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Guangdong Haid bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Haid mit 22,61 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangdong Haid-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 45,9 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,99 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Guangdong Haid-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.