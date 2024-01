Schock-Nachricht bei Grg Metrology!

Die Stimmung bei den Anlegern in den sozialen Medien gegenüber Metrology & Test war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive und ein negatives Feedback, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Metrology & Test daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich das Bild für Metrology & Test in den letzten vier Wochen aufgehellt. Die Aktie wird daher auch hier mit einem "Gut" bewertet, da eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen war.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,97 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 13,83 CNH liegt, was zu einer deutlichen Abweichung von -18,5 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -5,34 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Metrology & Test liegt bei 80,77, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Metrology & Test also auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".