Schock-Nachricht bei Goldlok Toys!

Die Aktie von Goldlok Guangdong zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Stimmung jedoch als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Branchenvergleichsperformance hat Goldlok Guangdong in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -30,01 Prozent im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche und von 29,54 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor gezeigt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Goldlok Guangdong-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der anderen Seite wird das Wertpapier anhand des RSI auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der aktuelle Kurs der Aktie signifikant unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Insgesamt wird Goldlok Guangdong anhand dieser Analysen als "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Goldlok Toys-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Goldlok Toys jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldlok Toys-Analyse.

Goldlok Toys: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...