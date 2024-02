Schock-Nachricht bei Genius!

Die Analyse von Genius lieferte interessante Ergebnisse in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Veränderung aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führte.

In der technischen Analyse ergab sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,39 USD 50 Prozent unter dem GD200 (0,78 USD) liegt. Auch der GD50 von 0,5 USD deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -22 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Genius-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Genius liegt bei 60 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 57 Punkten auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren und die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Daher erhält Genius eine insgesamt negative Einschätzung für die Anlegerstimmung.

