Schock-Nachricht bei Geely Automobile!

In den letzten vier Wochen konnten bei Geely Automobile wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Das Stimmungsbild hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Geely Automobile daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Geely Automobile-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 31, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und beträgt 57,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Geely Automobile.

Die Anleger-Stimmung bei Geely Automobile in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Geely Automobile derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 2,26 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".