Schock-Nachricht bei GFT!

Der Aktienkurs von Gft hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,43 Prozent erzielt, was 18,68 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors (9,26 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 16,54 Prozent, und Gft liegt aktuell 25,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung für Gft hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, wofür Gft ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Gft beträgt 1,51 Prozent und liegt damit 21,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23,39 Prozent in der IT-Dienstleistungsbranche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Gft-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Gft in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Eine Analyse der sozialen Medien zeigt zudem ein "Schlecht"-Signal, was zu einer empfohlenen "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung für die Anleger-Stimmung.