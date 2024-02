Schock-Nachricht bei Fresenius SE!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Dividendenrendite von Fresenius & beträgt derzeit 3,43 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 6 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Fresenius & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,06 %, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -11,42 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,48 % im Branchenvergleich für Fresenius & und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Fresenius & liegt bei 80,25, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso ist der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 76,05 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung für Fresenius & hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.