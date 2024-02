Schock-Nachricht bei Exagen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Exagen ist laut einer Analyse insgesamt positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben mehrheitlich positive Meinungen und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Exagen. Daher wurde das Sentiment insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses ergab gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,95 USD deutlich darunter liegt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergab sich hingegen eine Bewertung als "Neutral".

Die Analysteneinschätzung für die Exagen-Aktie ist insgesamt positiv, mit einem Durchschnitts-Kursziel von 5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 156,41 Prozent vom letzten Schlusskurs aus entspricht. Die Analysten geben dem Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie von Exagen als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Allerdings ist sie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Exagen-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.