Schock-Nachricht bei Energiekontor!

Weitere Suchergebnisse zu "Adriatic Metals":

Der Aktienkurs von Energiekontor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Aktie damit 4,83 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,84 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,3 Prozent, und Energiekontor liegt aktuell 6,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 16,67 und liegt damit 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Energiekontor auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Energiekontor auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,31 % aus, was 1,8 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung von 3,11 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Energiekontor eingestellt waren. Es gab neun Tage lang hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Energiekontor daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Energiekontor von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.