Schock-Nachricht bei EnWave!

Die technische Analyse der Enwave-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,32 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,3 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,25 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,32 CAD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" mit einem Abstand von -6,25 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" aufgrund dieser Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Enwave eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2,54 Prozent in der Branche "Maschinen" gilt die Aktie daher als unrentables Investment und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Enwave im letzten Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt hat und damit 22,54 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,79 Prozent, wobei Enwave aktuell 24,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Enwave ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3304,84 auf, was 10508 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Obwohl dies auf eine Unterbewertung hinweist, wird die Aktie aus fundamentaler Analyseperspektive dennoch als "Schlecht" eingestuft.