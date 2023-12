Schock-Nachricht bei Elysee Development!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Elysee Development liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50).

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Elysee Development ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 181,58 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 81,18 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Elysee Development bei -35,75 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage der Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Elysee Development eine Rendite von 2,56 % erzielt werden, was jedoch 4,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividenden niedriger ausfallen.

Insgesamt erhält Elysee Development aufgrund der Analyse des RSI, der fundamentalen Kriterien, des Branchenvergleichs Aktienkurs und der Dividende eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung.