Schock-Nachricht bei Eastern Iron!

Die Eastern-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt und liegt aktuell 10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -10 Prozent liegt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Eastern-Aktie diskutiert, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage zeigt, dass die Eastern-Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Eastern-Aktie also eine überwiegend negative Einschätzung auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments, während der RSI eine neutrale Bewertung liefert.