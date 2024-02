Schock-Nachricht bei Dynavax!

Das Anleger-Sentiment für Dynavax ist in den letzten zwei Wochen vor allem positiv. Trotz vereinzelter negativer Diskussionen überwog die positive Stimmung an sieben Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führte.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) erscheint die Aktie von Dynavax unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,57 liegt 71 Prozent unter dem Branchen-KGV von 114,03. Auf dieser grundlegenden Bewertungsebene erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Dynavax im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 16,92 Prozent erzielt, was 22,77 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Im Branchenvergleich zur Biotechnologie beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,57 Prozent, wobei Dynavax aktuell 26,49 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Dynavax auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,46 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,46 USD um -7,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -7,77 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Schlecht".