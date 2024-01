Schock-Nachricht bei Dynamics!

Die Dynamics-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten bezüglich der Dividendenausschüttung als niedriger bewertet. Die Dividende von 0,31 % liegt 2,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,65 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Dynamics-Aktie neutral bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1740 GBP lag, was einem Unterschied von -0,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1751,51 GBP entspricht. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt von 1646,65 GBP ergibt jedoch eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Dynamics als überbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 112 liegt. Im Vergleich dazu beträgt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt nur 36. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Dynamics-Aktie einmal als "Gut" und nie als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Allerdings wird auf Basis des aktuellen Kurses von 1740 GBP eine negative Entwicklung von -100 Prozent erwartet, was zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Schlecht" führt.