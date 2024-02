Schock-Nachricht bei Dongguan Aohai Technology Co!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Dongguan Aohai-RSI liegt bei 47,61, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 66,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Dongguan Aohai gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Stimmung ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Dongguan Aohai keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, deutet jedoch auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Dongguan Aohai in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Untersuchungen haben ergeben, dass Dongguan Aohai in den letzten beiden Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet wurde. Insgesamt wurden meist neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Dongguan Aohai derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Der GD200 des Wertes liegt bei 34,54 CNH, während der Kurs der Aktie bei 28,78 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 33,91 CNH, was einer Abweichung von -15,13 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".