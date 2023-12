Schock-Nachricht bei Digital Brands!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Digital Brands hat sich in den letzten zwei Wochen laut unseren Recherchen überwiegend negativ entwickelt. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden kann.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Digital Brands gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI ein neutrales Signal. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Digital Brands liegt bei 14,51 USD, während der Aktienkurs bei 3,16 USD liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -78,22 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt ein negatives Signal von -21,78 Prozent. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings gibt es eine positive Veränderung in der Stimmungsänderungsrate, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Digital Brands führt.