Schock-Nachricht bei Deutsche Pfandbriefbank!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Pfandbriefbank beträgt derzeit 6,67, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 90,2 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 83,46 Punkten. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie im vergangenen Jahr bei -3,17 Prozent lag. Dies liegt 8,59 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors. Zudem liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" bei 4,17 Prozent, wobei die Deutsche Pfandbriefbank aktuell 7,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Deutsche Pfandbriefbank war überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Die Analyse von Handelssignalen ergab hauptsächlich negative Signale, was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.