Schock-Nachricht bei Deltantech!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Delta Cleantech, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder gar zu verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Delta Cleantech wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Delta Cleantech derzeit bei 0,04 CAD liegt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,025 CAD, was einem Abstand von -37,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 0,02 CAD, was einem positiven Signal von +25 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Delta Cleantech liegt derzeit bei 57,14, was als neutral eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Einstufung.