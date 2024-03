Schock-Nachricht bei Data Modul!

Die Aktie von Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,29 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten liegt der Ertrag um 2,86 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Schlusskurses von 38,4 EUR zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 49,21 EUR um -21,97 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 41,63 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,76 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild als auch auf die Stärke der Diskussion wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Data Modul Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,2 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 0,17 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,37 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 41,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.