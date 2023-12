Schock-Nachricht bei CureVac!

Die Diskussionen zu Curevac in den sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Laut unserer Redaktion zeigt sich derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation, und überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Curevac bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Curevac-Aktie zeigt einen Wert von 66, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (60,31) ist auch hier keine überkaufte oder -verkaufte Situation zu erkennen. Somit ergibt sich eine insgesamt neutrale Bewertung für Curevac basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Stimmungsbild zeigt sich bei Curevac in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu positiven Themen festgestellt wurde. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Curevac-Aktie ergibt eine negative Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Sollten CureVac Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich CureVac jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CureVac-Analyse.

CureVac: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...