Schock-Nachricht bei Curaleaf Holdings!

Die technische Analyse zeigt, dass die Curaleaf-Aktie derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 3,86 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,19 USD) um +8,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als positive Bewertung eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,83 USD, was einer Abweichung von -13,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Einschätzung von Anlegern basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Curaleaf überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Curaleaf-Aktie derzeit als "Gut". Von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten waren keine neutralen oder schlechten Bewertungen dabei. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber insgesamt wird Curaleaf positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse. Der RSI der Curaleaf liegt bei 91,75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64,21 neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".