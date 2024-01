Schock-Nachricht bei Costco Wholesale!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costco Wholesale mit 34 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 34,62 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 4 Prozent mehr. Der branchenübliche Durchschnittswert im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt derzeit bei 33. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als überbewertet eingestuft und basierend auf dem KGV als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Aktie von Costco Wholesale stattgefunden. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus also ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Costco Wholesale. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, beträgt 570,43 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotenzial von -15,21 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 672,76 USD. Auf Basis dieser Zahlen ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Costco Wholesale also ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung hauptsächlich negativ ist, obwohl in den letzten Tagen neutrale Themen über Costco Wholesale diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt, dass es acht negative Signale und keine positiven gibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird daher die Stimmung bezüglich Costco Wholesale als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Costco Wholesale derzeit um +9,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +21,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.