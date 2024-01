Schock-Nachricht bei Commonwealth Bank of Australia PK!

Weitere Suchergebnisse zu "Commonwealth Bank":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie der Commonwealth Bank Of Australia liegt mit 18,74 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 12. Dies bedeutet, dass die Aktie als vergleichsweise teuer angesehen werden kann, was sie zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 45, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 27,08, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Commonwealth Bank Of Australia auf Basis des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zur Aktie. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu finden waren, wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Commonwealth Bank Of Australia derzeit eine Rendite von 5,69 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,49 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie der Commonwealth Bank Of Australia, wobei die verschiedenen Indikatoren auf unterschiedliche Einschätzungen hindeuten.

