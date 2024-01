Schock-Nachricht bei Cnhtc Jinan Truck Appliance!

Der Aktienkurs von Sinotruk Jinan Truck hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,83 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sinotruk Jinan Truck eine Underperformance von -11,95 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,54 Prozent im letzten Jahr, und Sinotruk Jinan Truck lag 11,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sinotruk Jinan Truck unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Konkret handelte es sich um 5 "Schlecht"-Signale (bei 1 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sinotruk Jinan Truck im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,52 % aus, was 0,97 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 1,49 %. Dies führt zur Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sinotruk Jinan Truck derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,68 CNH, während der Kurs der Aktie bei 14,01 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,65 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,54 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,65 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".