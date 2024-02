Schock-Nachricht bei Cmbc Capital Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) der Cmbc Capital liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cmbc Capital bei 0,72 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,305 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,31 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren, und die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.