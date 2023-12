Schock-Nachricht bei China Rare Earth!

Der Aktienkurs von China Rare Earth hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -34,62 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,11 Prozent aufweist, liegt China Rare Earth mit 26,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Rare Earth derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,42 HKD, während der Kurs der Aktie (0,33 HKD) um -21,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,36 HKD weist mit einer Abweichung von -8,33 Prozent darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht"-Wert betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich damit das Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Rare Earth wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Rare Earth beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 53, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von China Rare Earth 53,37 Euro zahlt. Dies liegt 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 42 und deutet darauf hin, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.