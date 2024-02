Schock-Nachricht bei China Greenland Broad Greenstate!

Die China Greenland Broad Greenstate-Aktie wird unter fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet und weist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,08 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 162,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die China Greenland Broad Greenstate im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,38 Prozent erzielt, was 37,26 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -6,96 Prozent, wobei die China Greenland Broad Greenstate-Aktie aktuell 38,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der China Greenland Broad Greenstate-Aktie bei 0,13 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,071 HKD, was einer Abweichung von -45,38 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 HKD liegt mit einem Abweichung von -21,11 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Greenland Broad Greenstate-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet die China Greenland Broad Greenstate niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Unterschied beträgt 11,85 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,85 %).

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die China Greenland Broad Greenstate-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten derzeit eine Unterperformance aufweist und dementsprechend mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.