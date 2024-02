Schock-Nachricht bei China Everbright Bank!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Everbright Bank liegt der RSI7 aktuell bei 30,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, der auf 33,77 Punkten liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Basiswerte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Everbright Bank deuten auf unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien der letzten Wochen zeigen überwiegend negative Einschätzungen und Themen rund um das Unternehmen. Das führt zu dem Befund, dass die Aktie als "Schlecht" einzustufen ist.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von China Everbright Bank eine Performance von 5,77 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,56 Prozent bedeutet. Sowohl im Vergleich zu ähnlichen Aktien als auch im Finanzsektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.