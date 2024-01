Schock-Nachricht bei China Environmental Energy Investment!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können neue Einschätzungen über Aktien liefern, abhängig von der Intensität und der Veränderung der Stimmung. Bei China Environmental Energy Investment wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten hat China Environmental Energy Investment eine Performance von -19,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Händler"-Branche zu einer Underperformance von -14,93 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von China Environmental Energy Investment um 23,45 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Environmental Energy Investment-Aktie sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für China Environmental Energy Investment basierend auf verschiedenen Analysekriterien.