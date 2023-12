Schock-Nachricht bei China Capital!

Die Aktie von China Capital wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,46, was einem Abstand von 58 Prozent zum Branchen-KGV von 22,67 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Capital eine Performance von -23,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Kapitalmärkte-Branche im Durchschnitt um -7,67 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,48 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,98 Prozent, wobei China Capital 15,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage 15,33 HKD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 11,46 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,44 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von China Capital zeigt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge im Internet eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung für China Capital in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von China Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.