Schock-Nachricht bei China Automotive Engineering Research Institute!

Die technische Analyse des China Automotive Engineering Research Institute zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 20,85 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,35 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -11,99 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 20,27 CNH, was einer Distanz von -9,47 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen über China Automotive Engineering Research Institute diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von China Automotive Engineering Research Institute wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte China Automotive Engineering Research Institute in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,73 Prozent, was einer Underperformance von -9,05 Prozent im Vergleich zur "Automobile"-Branche und 7,76 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor entspricht. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.