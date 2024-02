Schock-Nachricht bei Chengdu Road, Bridge Engineering!

Die Dividendenrendite von Chengdu Road & Bridge Engineering liegt aktuell bei 0,86 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,64 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -0,78 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Aufgrund dieser Zahlen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion neutral bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Chengdu Road & Bridge Engineering in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,77 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um -18,04 Prozent, was bedeutet, dass Chengdu Road & Bridge Engineering eine Underperformance von -9,73 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, welcher eine mittlere Rendite von -16,7 Prozent erzielte, liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 11,07 Prozent schlecht.

Der Relative Strength Index (RSI) von Chengdu Road & Bridge Engineering liegt bei 83,49, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 72,29, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für die Dynamik des Aktienkurses.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 31, während vergleichbare Unternehmen in der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit wird Chengdu Road & Bridge Engineering aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder über- noch unterbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.