Schock-Nachricht bei Centogene!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Centogene in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Centogene diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -17,03 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -20,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt ebenfalls Aufschluss über die Situation. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass Centogene momentan überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Centogene aus verschiedenen Analysepunkten heraus als "Schlecht" bewertet.