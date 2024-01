Schock-Nachricht bei Carl Zeiss Meditec!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was für die Anleger eine gute Nachricht ist. Laut einer statistischen Auswertung auf der Basis großer historischer Datenmengen gab es jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret handelte es sich um 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich jedoch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird die Carl Zeiss Meditec mit einem RSI-Wert von 71,74 als überkauft eingestuft, was als schlechtes Signal gilt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Carl Zeiss Meditec als unterbewertet, da das KGV mit 30,36 insgesamt 72 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 109,52 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,28 Prozent, was 4,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 6,02) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.