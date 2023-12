Schock-Nachricht bei Cardiex!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Cardiex-Aktie erhält laut einer technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0.12079 AUD liegt, was eine Abweichung von -32,89 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,13 AUD) liegt mit einem aktuellen Kurs von 0.12079 AUD unter dem Durchschnitt (-7,08 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cardiex liegt bei 99,99, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 99 und wird als Indikator für eine überkaufte Situation eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionintensität über Cardiex in den sozialen Medien wurde langfristig als unterdurchschnittlich gemessen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

