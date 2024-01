Schock-Nachricht bei CarMax!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Carmax in den letzten vier Wochen verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren Verschlechterung des Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Carmax in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 7,64 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +16,64 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien durchschnittlich um -9 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor ist die Performance von Carmax mit einer Überperformance von 11,96 Prozent über dem Durchschnittswert positiv bewertet. Insgesamt erhält Carmax daher ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Meinungen wider, die in den letzten Wochen überwogen haben. Auch die Anlegerstimmung wird als "Schlecht" eingestuft, da in diesem Zeitraum neun Handelssignale ermittelt wurden - davon keine positiven und neun negativen Signalen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Carmax-Aktie als Neutral-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 35,24 und einem RSI25-Wert von 60,74 wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Aktie von Carmax sowohl aufgrund der Stimmung in den sozialen Medien als auch auf Basis des Relative Strength-Index als "Schlecht" bewertet wird.