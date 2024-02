Schock-Nachricht bei Capita ADR!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Capita liegt bei 6,36 und ist damit niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein positives Rating erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 17,73 GBP 20,71 Prozent unter dem GD200 liegt, was auf ein negatives Signal hindeutet. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 20,04 GBP einen Abstand von -11,53 Prozent auf, was ebenfalls als schlechtes Signal interpretiert wird.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Capita ist ebenfalls negativ, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer schlechten Bewertung der Stimmung in Bezug auf die Aktie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Capita sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Aktie von Capita aus fundamentaler, technischer und stimmungsbezogener Sicht negative Signale aufweist und insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.