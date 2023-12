Schock-Nachricht bei Calida!

Die Calida-Aktie wird derzeit mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft, da ihr Aktienkurs bei 29 CHF liegt und damit einen Abstand von -15,5 Prozent zur 200-Tage-Linie von 34,32 CHF aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 27,35 CHF hat die Aktie jedoch einen Abstand von +6,03 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Calida-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 3,21 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -43,03 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,47 Prozent hatte, liegt Calida mit einer Unterperformance von 39,34 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, da der RSI7 bei 30,51 und der RSI25 bei 40 liegen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Calida-Aktie derzeit in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird. Dies spiegelt sich sowohl in der Kursentwicklung als auch in der Anleger-Stimmung und den technischen Indikatoren wider.