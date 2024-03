Schock-Nachricht bei CSP!

Weitere Suchergebnisse zu "CSP":

Die Aktie von Csp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 45,63 und damit 34 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 69,36 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Csp im vergangenen Jahr eine Rendite von 259,35 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 236,04 Prozent unter dem Durchschnitt von 495,39 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "IT-Dienstleistungen" beträgt 918,29 Prozent, wobei Csp aktuell 658,94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Csp hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Verhaltens der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Die negative Veränderung des Stimmungsbildes und die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Csp im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche eine Dividende von 0,84 % aus, was 1,4 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,23 % ist. Dies führt zur Einstufung der Dividendenrendite als "Schlecht".