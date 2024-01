Schock-Nachricht bei CRH!

Die Crh-Aktie wurde von Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten mit insgesamt einer guten Einstufung von 1, neutralen Einstufungen von 0 und schlechten Einstufungen von 0 bewertet. Auf dieser Grundlage wird die langfristige Einstufung als "Gut" festgelegt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Crh vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Crh liegt bei 5102 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 5412 GBP zu einer erwarteten Kursentwicklung von -5,73 Prozent führt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung für die Crh-Aktie eine neutrale Einschätzung.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 4455,62 GBP für die Crh-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5412 GBP, was einem Unterschied von +21,46 Prozent entspricht und daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer positiven Bewertung der Crh-Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Crh-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 49,72, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 30,38 liegt und ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt Crh mit 2,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Baumaterialien (8,82 %) niedriger, was zu einer negativen Bewertung mit "Schlecht" führt, da die Differenz 6,42 Prozentpunkte beträgt. Daher ist die aktuelle Einstufung als "Schlecht" zu betrachten.