Schock-Nachricht bei CGG share!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cgg laut einer Analyse ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cgg-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,94 und ein Wert für den RSI25 von 71,11. Beide Werte deuten auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussionen rund um Cgg auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab. Die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger waren weder positiv noch negativ, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cgg in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cgg bei 0,69 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,5502 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,26 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,64 EUR, was eine Distanz von -14,03 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.