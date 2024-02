Schock-Nachricht bei Brenntag!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die technische Analyse von Brenntag zeigt, dass das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 74,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 78,48 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,14 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 80,9 EUR, was einer Abweichung von -2,99 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Brenntag-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -0,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" ergibt. Daher erhält Brenntag eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich Brenntag hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale gefunden, was insgesamt zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.